Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2407052 - Kreis Mettmann

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Velbert ---

In Velbert ist am Mittwoch (10. Juli 2024) ein auf Höhe der Hausnummer 18 an der Deller Straße abgestellter weißer VW Up von einem bislang noch nicht bekannten Autofahrer beschädigt worden. Der Unfall muss sich im Zeitraum zwischen 9 Uhr und 18:40 Uhr ereignet haben - hierbei wurde der Up an der linken Seite nicht unerheblich beschädigt. Der Unfallverursacher hinterließ einen Zettel mit einer Telefonnummer an dem Fahrzeug - Ermittlungen der Polizei unter dieser Nummer führten jedoch bislang noch nicht zum Erfolg. Der Schaden an dem VW wird auf eine Summe von rund 2.000 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

--- Ratingen ---

In Ratingen ist in der Nacht von Mittwoch (10. Juli 2024) auf Donnerstag (11. Juli 2024) ein auf Höhe der Hausnummer 50 der Straße "Kleine Dörnen" abgestellter grauer BMW 520 von einem bislang noch unbekannten Fahrzeug im Bereich des linken Kotflügels nicht unerheblich beschädigt worden. An dem Fahrzeug entstand ein geschätzter Schaden in höhe von rund 5.000 Euro. Der mutmaßliche Verursacher verlor bei dem Unfall eine Radkappe, die mutmaßlich einem Transporter zuzuordnen ist. Der Schadensverursacher hatte sich zudem unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen.

--- Haan ---

Ein bislang noch unbekannter Autofahrer ist im Zeitraum zwischen 21 Uhr am Mittwoch (10. Juli 2024) und 9 Uhr am Donnerstag (11. Juli 2024) gegen einen auf Höhe der Hausnummer 23 an der Flemingstraße in Haan abgestellten gelben Skoda Fabia gefahren. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne eine Regulierung des auf rund 300 Euro geschätzten Sachschadens zu ermöglichen.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 / 9328-6480, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

Im Langenfelder Ortsteil Wiescheid ist am Donnerstag (11. Juli 2024) ein bislang noch nicht bekannter Fahrer eines grauen Kombi um 17:20 Uhr gegen einen auf Höhe der Hausnummer 2 an der Tiefenbrucher Straße abgestellten weißen Audi A6 gefahren. Obwohl hierbei ein Schaden am Kotflügel entstand, entfernte sich der Fahrer des Kombis von der Unfallstelle. Hierbei wurde er von einem Anwohner beobachtet. Die Polizei schätzt den Schaden auf eine Summe von rund 1.500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell