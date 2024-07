Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Steverstraße/ Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Die Polizei sucht Zeugen. Bereits am 30.06.24 befuhr ein 33-jähriger Fahrradfahrer aus Münster den Bürgerpark. Gegen 1.50 Uhr gingen vor ihm gingen drei Personen. Durch Klingeln wollte er auf sich aufmerksam machen. Da niemand reagierte, fuhr er langsam rechts an dem Trio vorbei. Einer packte darauf den Sattel, wodurch der Mann stürzte. Er verlor seine Brille. Das Trio sprach arabisch. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

