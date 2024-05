POL-LG: ++ Amt Neuhaus, Zeetze - Traktor mit Anhänger verunfallt - Fahrer unter Alkoholeinfluss - mehrere Verletzte ++ Wrestedt - Einbruch in Kindertagesstätte ++ Lüneburg - Einbruch in Bürogebäude ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg (ots)

Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen

Unauffälliges Einsatzgeschehen bezüglich Christi Himmelfahrt. Die Polizei in Lüneburg, Lüchow-Dannenberg und Uelzen zieht nach dem Feiertag ein positives Fazit. Die Einsatzlage innerhalb der Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen verlief ohne besondere Vorkommnisse. Trotz des guten Wetters und hohen Personenaufkommens in Verbindung mit dem Genuss von alkoholischen Getränken ergaben sich keine großen Einsatzlagen für die Polizei. Der Großteil der im Einsatz angetroffenen Personen verhielt sich kooperativ. Vereinzelt wurden im Laufe des Tages Ruhestörungen und Streitigkeiten gemeldet, die zumeist ohne größeres Kräfteaufgebot geklärt werden konnten.

Lüneburg

Amt Neuhaus, Zeetze - Traktor mit Anhänger verunfallt - Fahrer unter Alkoholeinfluss - mehrere Verletzte

Am 09.05.2024 gegen 19:15 Uhr befuhr ein 21-jähriger Fahrer einer landwirtschaftlichen Zugmaschine mitsamt Anhänger den Ortsverbindungsweg von Zeetze in Richtung Pommau. Dabei saßen zwei männliche Personen im Alter von 18 und 19 Jahren und eine 15-Jährige im mitgeführten Anhänger. In einer Linkskurve kam das Gespann nach rechts von der Fahrbahn ab und der Anhänger kippte auf die Seite. Die beiden männlichen Mitfahrer wurden schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in Krankenhäuser verbracht. Die 15-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme wurde bei dem unverletzten 21-Jährigen Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,67 Promille. Zusätzlich stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war und das Fahrzeug ohne die Erlaubnis des Eigentümers in Gebrauch nahm. Diverse Verfahren wurden eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Lüneburg - Beim Einparken verunfallt und entfernt - Polizei sucht Zeugen

Im Rahmen eines Parkvorgangs beschädigte ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer einen Audi A4, welcher in der Friedenstraße abgestellt wurde. Der schwarze Audi wurde an seiner rechten Seite beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf über 1000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Seitenscheibe eingeschlagen - PKW in Tiefgarage angegangen - Bargeld entwendet

Unbekannte schlugen im Zeitraum vom 08.05.2024 bis zum 09.05.2024 die Seitenscheibe eines Audi Q5 in einer Tiefgarage in der Uelzener Straße ein. Anschließend entwendeten sie eine mit etwas Bargeld gefüllte Kunststoffschachtel und entfernten sich. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Bürogebäude - Elektroartikel entwendet

Im Zeitraum vom 08.05.2024 bis zum 10.05.2024 wurde die Tür zu einem Bürogebäude "Vor dem Bardowicker Tore" gewaltsam geöffnet. Die Täter hebelten und flexten dabei an der Zugangstür bis diese offenstand. Anschließend verschafften sie sich im Gebäude gewaltsam Zutritt zu weiteren Räumlichkeiten und durchwühlten diese. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden mehrere elektronische Armbanduhren entwendet. Die Schadenshöhe wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Auseinandersetzung am Stint - Alkoholisierter Täter in Gewahrsam

"Am Stintmarkt" kam es am 10.05.2024 gegen 03:00 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern. Dabei verhielten sich zwei alkoholisierte Männer im Alter von 27 und 32 Jahren aggressiv. Dieses Verhalten mündete darin, dass sie einen 40-Jährigen anrempelten und schubsten. Bei der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme blieb der alkoholisiserte 27-Jährige aggressiv und unkooperativ. Er weigerte sich auszuweisen oder Angaben zu seinen Personalien zu machen. Da sich der Mann nicht beruhigte, wurde er in polizeiliches Gewahrsam genommen. Die weiteren Ermittlungen laufen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

- Keine Meldungen

Uelzen

Ebstorf - Nach Streitigkeiten zugeschlagen - Platzverweis

In der Nacht zum 10.05 2024 gerieten zwei 26-Jährige in einem Gastronomiebetrieb in der Hauptstraße in einen Streit. Daraufhin schlug einer der Männer zu und verletzte den anderen im Gesicht. Der Täter erhielt einen Platzverweis. Der Geschlagene wurde leichtverletzt.

Uelzen - Fahrerin unter Alkohol- und Kokaineinfluss - Führerschein sichergestellt

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Veerßer Straße am 10.05.2024 gegen 04:30 Uhr stellte die Polizei fest, dass eine 20-jährige KIA-Fahrerin unter dem Einfluss von Alkohol und Kokain stand. Ein entsprechender Drogentest verlief positiv. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,46 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Wrestedt - Einbruch in Kindertagesstätte

In der Nacht zum 09.05.2024 gelangen Unbekannte in eine Kindertagesstätte in der Straße "Am Sportzentrum". Dort wurden zwei Türen aufgebrochen und diverse Schränke durchwühlt. Die Täter flohen mit einer geringen Summe Bargeld. Weitere Ermittlungen zum Diebesgut laufen. Teil der Ermittlungen ist außerdem, wie die Täter in das Gebäude eingedrungen sind. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Ebstorf - Hochsprungmatte auf Sportplatz angezündet - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht nach Zeugen, die beobachtet haben, wie bislang Unbekannte die Hochsprungmatte auf einem Sportplatz in der Stadionstraße in Brand setzten. Im näheren Umfeld wurde zusätzlich ein Mülleimer angezündet, wobei es zu keinem Schaden kam. Die genannte Hochsprungmatte verbrannte. Der Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Die Polizei kann einen Zusammenhang derzeit nicht ausschließen. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Lüder - Geschlagen und geschubst - Körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern

In einer Gaststätte in der Hauptstraße kam es am 09.05.2024 gegen 23:45 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 20-Jährigen und einem 26-Jährigen. Dabei schlug der 20-Jährige zunächst dem 26-Jährigen gegen das Kinn. Als dieser sich wehrte, schubste er den 20-Jährigen, welcher daraufhin sein Gleichgewicht verlor und mit dem Kopf gegen ein Waschbecken stieß. Er wurde in ein Klinikum verbracht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen. Beide Personen wurden leichtverletzt.

Uelzen - Unter Vorwand in Wohnung einer Seniorin gelangt - Schmuck entwendet

Unter dem Vorwand "Wasserleitungen zu überprüfen" verschaffte sich ein männlicher Täter am 09.05.2024 gegen 20:30 Uhr Zutritt zu der Wohnung einer Seniorin. Dort entwendete er Schmuck und wurde dabei von der Eigentümerin erwischt. Der Täter floh mit dem Diebesgut im Wert von mehreren hundert Euro in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen. Die Polizei rät "Lassen sie Unbekannte nicht, ohne Verifizierung in ihre Wohnung. Im Zweifel rufen sie die Polizei."

