POL-LG: ++ Gemeinsame Kontrolle von Paketdiensten und Auslieferungsfahrzeugen in Lüneburg: Einsatzkräfte des Zolls und der Polizei im Einsatz ++ 65 Fahrzeuge kontrolliert ++ 42 Verfahren eingeleitet ++

Lüneburg (ots) - Presse - 06.05.2024 ++ Lüneburg Lüneburg - Brand in Kellerraum - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung Gegen 14:15 Uhr brannten am 05.05.2024 in der Wilhelm-Leuschner-Straße diverse Gegenstände in einem offenen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses. Anwohnerinnen und Anwohner wurden durch einen ...

mehr