POL-LG: ++ Brand einer Scheune - Ermittlungen dauern an - 100.000 Euro Sachschaden ++ Brand in Kellerraum - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung ++ durch Fernlicht geblendet ++

Lüneburg

Lüneburg - Brand in Kellerraum - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Gegen 14:15 Uhr brannten am 05.05.2024 in der Wilhelm-Leuschner-Straße diverse Gegenstände in einem offenen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses. Anwohnerinnen und Anwohner wurden durch einen Rauchmelder gewarnt und riefen die Feuerwehr. Diese konnte eine Brandausweitung verhindern. Es kam zu keinen verletzten Personen. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und sucht nach Zeugen. Der Kellerraum wurde beschlagnahmt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Bleckede - Alkoholisierter Radfahrer stürzt, verletzt sich leicht und ruft die Polizei

Am 05.05.2024 gegen 03:45 Uhr befuhr ein 22-Jähriger mit seinem Fahrrad die Industriestraße auf dem linken Gehweg. Als er von diesem in Höhe einer Baustelle auf die Straße auffuhr, stürzte er zu Boden und verletzte sich leicht. Anschließend rief er die Polizei, welche Atemalkoholgeruch bei ihm feststellte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,31 Promille. Dem Radfahrer wurde Blut entnommen und es wurde ein Verfahren eingeleitet.

Amt Neuhaus, Laave - Brand einer Scheune - Ermittlungen dauern an

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am 05.05.2024 gegen 19:30 Uhr eine Scheune im Ort Laave in der Lübtheener Straße in Brand. Die Scheune und die in ihr befindlichen Altgegenstände wurden zerstört. Die Feuerwehr konnte eine Brandausweitung verhindern. Der Sachschaden wird auf 100.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

Lüneburg - Fahrauffälligkeiten - Alkoholisierter Fahrer - Führerschein sichergestellt

In der Nacht zum 06.05.2024 wurde ein Mann an einer Tankstelle in der Soltauer Straße beobachtet, als er in einen Ford-Mondeo stieg und mit überhöhter Geschwindigkeit und Schlangenlinien davonfuhr. Im Rahmen erster Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen einen 52-Jährigen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,49 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Kirchgellersen - durch Fernlicht geblendet - Feuerwehrfahrzeug fährt in Graben - Verursacher gesucht!

Nach einem verursachenden Pkw sucht die Polizei nach einem Verkehrsunfall in den späten Abendstunden des 25.04.24 auf der Kreisstraße 10 zwischen Kirchgellersen und Südergellersen. Der Fahrer eines Feuerwehrfahrzeugs MAN war gegen 22:00 Uhr auf der Kreisstraße in Richtung Südergellersen unterwegs, als ihm ein Pkw mit eingeschaltetem Fernlicht entgegenkam. Dadurch kam das Fahrzeug in einer leichten Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Graben. Es entstand ein Sachschaden von gut 5.000 Euro. Die Polizei bittet nun Zeugen bzw. den möglichen Verursacher sich mit der Polizei Bardowick, Tel. 04131-79940-0, in Verbindung zu setzen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Einbruch in Gaststätte - Geldkassette aus Automaten entwendet

Am 05.05.2025 im Zeitraum von 02:30 Uhr bis 16:45 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Gaststätte in der Straße "Lange Straße". Dabei hebelten sie eine Seitentür auf und entwendeten aus einem Spielautomaten eine Geldkassette, nachdem sie diesen aufhebelten. Auch ein zweiter Spielautomat wurde angegangen. Dieser konnte jedoch nicht geöffnet werden. Die Schadenshöhe wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Küsten - Polizei misst Geschwindigkeiten

Bei einer Geschwindigkeitsmessung auf der Kreisstraße 8 stellte die Polizei am 05.05.2024 zwischen 13:45 Uhr und 15:45 Uhr insgesamt sechs Verstöße fest. Bei erlaubten 80 km/h lag der Höchstwert bei gemessenen 112 km/h. Hierbei handelte es sich um einen Mercedes-Fahrer aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg.

Wustrow - Altpapiercontainer bei Schule angezündet

Unbekannte entzündeten am 05.05.2024 gegen 16:30 Uhr einen Altpapiercontainer aus Kunststoff auf dem Gelände einer Schule im Mühlensteg. Durch das Feuer wurde der komplette Container zerstört. Der Sachschaden wird auf knapp 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Radfahrerinnen kollidieren - leicht- und schwerverletzt

Schwere Verletzungen erlitt eine 56 Jahre alte Radfahrerin in den Morgenstunden des 06.05.24 in der Straße Neu Ripdorf. Eine 52 Jahre alte Uelzenerin war gegen 09:30 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Straße "Neu Ripdorf" in Richtung Birkenallee unterwegs. Die 56-Jährige befuhr mit ihrem Fahrrad den linken Gehweg der Birkenallee und bog nach links in die Straße "Neu Ripdorf" ein. Unmittelbar nach dem Abbiegen stiess die Frau mit der entgegenkommenden 52-Jährigen zusammen. Die 56-Jährige erlitt schwere, die 52-Jährige leichte Verletzungen.

Uelzen - E-Scooter entwendet

Einen mittels Zahlenschloss gesicherten E-Scooter entwendeten Unbekannte im Verlaufe des 05.05.2024 in der Nähe des Bahnhofes. Das Zahlenschloss verblieb dabei am Tatort. Der E-Scooter hat einen Wert von wenigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Vandalismus auf Baustelle

Einen Sachschaden von gut 1.000 Euro verursachten Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 03. Und 06.05.24 auf einer Baustelle im Bereich der Unterfügung, Ilmenauufer. Dabei überwanden die Unbekannten einen Zaun, schlugen die Scheibe einer Arbeitsmaschine ein und nahmen eine Absperrtafel mit. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Suderburg - "aufgefahren" - drei beteiligte Fahrzeuge - 25.000 Euro Schaden

Zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen; jedoch ohne Verletzte kam es in den Morgenstunden des 06.05.24 auf der Bundesstraße 4 im Bereich des Suderburger Kreisels. Aufgrund eines Rückstaus hatten mehrere Pkw abbremsen müssen. Dieses bemerkte ein 50 Jahre alter Fahrer eines VW Transporters gegen 10:30 Uhr zu spät und fuhr auf zwei Pkw BMW und VW auf. Es entstand ein Sachschaden von gut 25.000 Euro.

