Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 03.05.-05.05.2024 ++

Lüneburg (ots)

Polizeiinspektion Lüneburg

Lüneburg - Diebstahl in Bekleidungsgeschäft

In den Nachmittagsstunden des 03.05.2024 entwendet ein 28-Jähriger Kleidungsstücke im Wert von gut 100EUR aus einem Bekleidungsgeschäft in der Lüneburger Innenstadt. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtet die Tat und verständigt die Polizei.

Lüneburg / Bienenbüttel - Diebstahl aus PKW

Sowohl auf einem Parkplatz in Lüneburg als auch auf einem Parkplatz in der Gemeinde Bienenbüttel werden in der Zeit von Freitag bis Samstag jeweils Fahrzeugscheiben eines PKW eingeschlagen, um so an Wertgegenstände aus dem Auto zu gelangen. Die Täter erlangen so Bargeld, Bekleidung sowie elektronische Geräte aus den PKW. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang: Lassen Sie keine Wertgegenstände im PKW liegen, auch wenn sie diesen nur kurz verlassen!

Kirchgellersen - ohne Fahrschein

Weil ein 67-jähriger Mann beim Einstieg in den Bus in Kirchgellersen am Samstagnachmittag den Fahrpreis nicht entrichtet, wird er von Busfahrer auf die Zahlungspflicht aufmerksam gemacht. Der Fahrgast reagiert jedoch alles andere als einsichtig. Er droht dem Busfahrer und macht beleidigende Gesten. Ihn erwarten nun entsprechende Strafverfahren.

Melbeck - Brand eines Gartenzauns

Am Samstagabend gerät ein Holzgartenzaun in Brand. Durch schnelles Eingreifen eines Zeugen, kann das Feuer gelöscht werden, ohne, dass ein größerer Schaden entsteht.

Polizeikommissariat Lüchow-Dannenberg

Diebstahl in Bergen a. d. Dumme

In der Nacht von Freitag auf Samstag entwenden Diebe in Bergen a. d. Dumme, Breite Straße, von einem Traktor, Arbeitsscheinwerfer und Rundumleuchten. Sachdienliche Hinweise zu möglichen Tätern oder Fahrzeugen können beim Polizeikommissariat Lüchow oder der Polizeistation Clenze mitgeteilt werden.

Neu Darchau - Wahlplakate zur Europawahl beschädigt

Am Samstagabend ist ein Wahlplakat der Partei Bündnis 90 / Die Grünen und der SPD in Neu Darchau beschädigt worden. Eine Gruppe von bisher unbekannten Jugendlichen habe die beiden Plakate beschmiert und beschädigt. Sachdienliche Hinweise zu möglichen Tätern können beim Polizeikommissariat Lüchow oder der Polizeistationen Dannenberg und Hitzacker mitgeteilt werden.

Fahren ohne gültigen Versicherungsschutz

Eine Frau aus Lüchow-Dannenberg befährt am Samstag mit einem E-Scooter einen Radweg zwischen Küsten und Salderatzen, obwohl für das Elektrokleinstfahrzeug kein Versicherungsschutz besteht. Es wird ein Strafverfahren eingeleitet.

Woltersdorf - Trunkenheit im Straßenverkehr Alkohol

Am Samstagnachmittag wird ein 64-jähriger Mann aus Lüchow-Dannenberg in Woltersdorf mit seinem Pkw kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wird Atemalkoholgeruch festgestellt. Eine Überprüfung ergibt einen Wert von 3,41 Promille.

Amt Neuhaus - Trunkenheit im Straßenverkehr Alkohol, Kokain, Medikamente

Am Samstagabend wird im Amt Neuhaus ein 50-jähriger Autofahrer kontrolliert. Hierbei wird bei dem Autofahrer festgestellt, dass er der unter dem Einfluss von Alkohol, Kokain und Medikamenten steht. Es wird ein Strafverfahren eingeleitet.

Lüchow- Fahren unter dem Einfluss von Cannabis

Am Samstagmorgen wird in Lüchow ein 20-jähriger Wolfsburger mit seinem Pkw kontrolliert. Während der Kontrolle wird eine Beeinflussung von THC bei dem Autofahrer festgestellt. Es wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Dannenberg Ortsteil Prisser - Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrer und Hund

Gegen Samstagmittag stürzt in Prisser ein Fahrradfahrer, weil ein Hund von einem Grundstück läuft und mit dem Fahrradfahrer kollidiert. Der Fahrradfahrer wird hierbei an Hand und an den Knien verletzt.

Polizeikommissariat Uelzen

Fahren trotz Führerscheinentzug

Bienenbüttel. Bei einer am Freitag durchgeführten Verkehrskontrolle treffen die eingesetzten Beamten auf einen 55-jährigen Fahrer eines Pkw, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der Mann wird sich nun aufgrund mehrerer bekanntgewordener Fahrten verantworten müssen.

Die "Auto-Poser-Szene" im Blick

Uelzen. Bei Verkehrskontrollen am Freitagabend werden diverse Verkehrsverstöße festgestellt. Dabei steht die sogenannte "Poser-Szene" besonders im Visier der Beamten. Beanstandet werden u.a. unzulässige bauarttechnische Veränderungen, die zur Einleitung von entsprechenden Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren führen.

Gestohlener Roller geht in Flammen auf

Uelzen. Eine unbekannte Personengruppe entwendet am späten Samstagabend gegen 23:00 Uhr einen in der Bergstraße abgestellter Motorroller. Etwa eine Stunde später steht der Roller auf dem Schulhof der Apollonia Oberschule in Vollbrand und muss durch die Feuerwehr abgelöscht werden. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Uelzen unter der Rufnummer 0581 930-0 in Verbindung zu setzen.

Ruhestörungen

Uelzen. Kreisweit kommt es am Wochenende zu einer Vielzahl von Ruhestörungen aus Wohnungen und Gaststätten. Nicht nur Einzelpersonen, auch private Feiern strapazieren dabei die Nerven der Nachbarn.

