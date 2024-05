Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Abfallbehälter angezündet - Zwei Brände in einer Nacht ++ Prezelle OT Lanze - Brand einer großen Fläche Unterholz ++ Rätzlingen - Erneut Rundballen angezündet ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Jugendliche randalieren und werden handgreiflich - Widerstand gegen Polizeibeamte

Am 02.05.2024 gegen 17:30 Uhr drohten zwei Jugendliche zwei weiteren Jugendlichen "Am Sande" Schläge an. Daraufhin begaben sich die bedrohten Jugendlichen in einen nahegelegenen Supermarkt. Die drohendenden Jungs folgten ihnen und wurden handgreiflich. Dabei wurde ein 13-Jähriger leichtverletzt. Als Mitarbeiter die beiden aggressiven Verursacher festhielten und die Polizei riefen, wurden sie von ihnen beleidigt und bedroht. Außerdem wurde versucht gegen Regale zu treten. Bei dem Eintreffen der Polizei leistete einer der Jugendlichen Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Die Erziehungsberechtigten wurden über den Sachverhalt informiert und entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Lüneburg - Abfallbehälter angezündet - Zwei Brände in einer Nacht

In der Nacht zum 03.05.2024 wurden zweimal Abfallbehälter angezündet. Gegen 02:15 Uhr brannten eingezäunte Abfallbehälter in der Graf-von-Molke-Straße. Eine Stunde später wurde eine Abfalltonne für gelbe Säcke in der Theodor-Heuss-Straße entzündet. Das Feuer griff auf weitere Abfalltonnen über, sodass ein Gesamtschaden von mehreren hundert Euro entstand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Diebstahlsversuch - Mitarbeiter können Täter beobachten

Am 02.05.2024 gegen 17:30 Uhr betrat ein 29-Jähriger ein Kaufhaus in der Straße "Große Bäckerstraße". Dort steckte er sich eine Hose und ein T-Shirt in eine mitgeführte Tasche und versuchte das Kaufhaus zu verlassen. Dabei wurde er von Mitarbeitern beobachtet. Als er dies bemerkte, drehte er plötzlich um und legte die Sachen zurück. Der Wert der Kleidungsstücke liegt bei knapp 100 Euro.

Lüneburg - Gefälschte Dokumente aufgefunden

Bei der Prüfung von Dokumenten in einer Einrichtung "Am Sande" am 02.05.2024 wurden Auffälligkeiten bei Personaldokumenten festgestellt. Die Polizei prüfte die Dokumente und leitete mehrere Verfahren gegen drei Männer wegen des Verdachtes der Urkundenfälschung ein. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurden zwei PKW durchsucht und Beweismittel beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Kabeltrommeln und Scheinwerfer aus Zirkuszelt gestohlen

Im Zeitraum vom 28.04.2024 bis zum 02.05.2024 haben Unbekannte zwei Kabeltrommeln und sechs Scheinwerfer im Wert von wenigen hundert Euro aus einem Zirkuszelt in der Berliner Straße entwendet. Anschließend konnten sie sich unerkannt entfernen. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Prezelle OT Lanze - Brand einer großen Fläche Unterholz - Feuerwehr kann Ausweitung verhindern - Ermittlungen laufen

Am 02.05.2024 gegen 15:00 Uhr geriet aus bislang unbekannter Ursache ein Waldstück nordwestlich von Lanze in Brand. Brandbetroffen war eine Fläche von 500-1000m² Unterholz. Durch das zügige Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Brandausweitung verhindert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Hitzacker - Einbruchsversuch in Einfamilienhaus

In der Nacht zum 02.05.2024 versuchten Unbekannte gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Bleckeder Landstraße einzudringen. Dabei wurde die Hauseingangstür mit einem Hebelwerkzeug angegangen. Ein Eindringen in das Gebäude hat nicht stattgefunden. Der Sachschaden an der Tür liegt bei ca. 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Mit Glasflasche geschlagen - Polizeibeamtin angegriffen

Im Rahmen eines Streites in einer Unterkunft "Im Böh" am 02.05.2024 gegen 20:00 Uhr schlug ein 57-Jähriger einen 36-Jährigen mit einer Glasflasche. Durch den Schlag erlitt der 36-Jährige leichte Kopfverletzungen und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Bei der Identitätsfeststellung des Täters griff dieser eine Polizeibeamtin an und verletzte sie an der Hand. Aufgrund der augenscheinlichen Alkoholisierung des Täters wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Anschließend wurde er in Gewahrsam genommen.

Rätzlingen - Erneut Rundballen angezündet - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Am 03.05.2024 gegen 00:30 Uhr kam es nahe der Hauptstraße auf einem Feldweg erneut zu einem Brand von Rundballen. Bereits am gestrigen Tage wurden in unmittelbarer Nähe ebenfalls Rundballen in Brand gesetzt (siehe Pressemitteilung vom 02.05.2024). Die Polizei kann einen Zusammenhang nicht ausschließen. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Ermittlungen wegen Brandstiftung dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

