Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Taxifahrer ausgeraubt - Täter festgenommen

Bad Sassendorf - Lohne (ots)

Am gestrigen Mittwoch um 17:05 Uhr kam es in der Straße "An der Helle" in Bad Sassendorf-Lohne zu einem Raub auf einem Taxifahrer.

Der 70-jährige hat seine "Fahrgäste" an einer Tankstelle in Bad Sassendorf abgeholt. Zunächst wollten sie nach Dortmund fahren, was das eigene Geld aber nicht mehr hergab. Dann entschieden sich der 31-jährige Ukrainer und der 48-jährige Litauer für ein neues Ziel. Dies sollte in der Straße "An der Helle" sein.

Am Ziel angekommen haben die beiden mutmaßlichen Tatverdächtigen beim Bezahlen der Fahrt dem Taxifahrer die Geldbörse aus der Hand gerissen. Da dies nicht auf Anhieb klappte, kam es zu einer Rangelei, bei der das Handy des 70-jährigen durch einem der beiden Räuber auf den Boden geschmissen wurde. Den Tätern gelang es, die Geldbörse mitzunehmen und in ein nahegelegenes Haus zu flüchten.

Das konnte das Opfer beobachten und verständigte durch seine Enkelin die Polizei.

Der derzeit wohnungslose Ukrainer und der in Bad Sassendorf wohnende Litauer konnten dort durch die eingesetzten Beamten in dem Haus mit Diebesgut angetroffen werden.

Sie wurden festgenommen und werden heute dem Haftrichter zugeführt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell