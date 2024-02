POL-SO: Versuchter Einbruch in Schulkiosk

Werl (ots) - Am 13.02.2024 kam es gegen 08:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Straße Am Maifeld. Ein 48-jähriger Mann aus Werl bog mit seinem VW von der Hammer Straße in die Straße Am Maifeld ab. In Höhe des dortigen Parkstreifens touchierte er einen abgestellten Lkw. Als er sein Fahrzeug wendete, um nachzuschauen, ob an dem Lkw ein Sachschaden entstanden war, war dieser bereits in unbekannte Richtung davongefahren. Vermutlich handelt es sich um einen weißen Lkw. ...

