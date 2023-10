POL Schwaben Nord: Unfallflucht

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am gestrigen Dienstag (10.10.2023) entwendeten zwei bislang unbekannte Täter Bargeld aus der Wohnung einer 92-Jährigen in der Kurt-Schumacher-Straße. Gegen 12.00 Uhr gaben die beiden bislang unbekannten Männer vor, einen Wasserschaden in der Wohnung begutachten zu müssen. Durch geschickte Gesprächsführung verschafften sie sich so Zutritt zur Wohnung der 92-Jährigen. Hier lenkte einer ...

