Landespolizeiamt

POL-SH: Landespolizei sagt "Fake News" im Netz den Kampf an: neuer Info-Kanal geschaltet

Bild-Infos

Download

Kiel (ots)

Die Landespolizei will zukünftig Bürgerinnen und Bürgern noch direkteren Zugang zu gesicherten Informationen der Polizei ermöglichen. Ab dem 02.05.24 ist unter "Polizei Schleswig-Holstein" ein Channel bei Whats-App geschaltet.

"Bürgerinnen und Bürger können den Kanal abonnieren und somit unsere Nachrichten empfangen. Der Fokus liegt auf aktuellen Informationen zu landesweit relevanten Einsätzen, sowie der Berichtigung von Falschmeldungen und Gerüchten", so Jan Winkler, Leiter der Pressestelle im Landespolizeiamt. Ergänzt werde der Content durch relevante regionale Serviceinformationen z.B. zu geplanten Großveranstaltungen, Bombenentschärfungen oder auch aus dem Präventionsbereich um z.B. vor aktuell festgestellten Betrugsmaschen zu warnen.

Immer wieder waren insbesondere durch Spekulationen in den Sozialen Medien Gerüchte verbreitet und Ängste geschürt worden, beispielsweise im Zusammenhang mit vermeintlichen Bedrohungslagen an Schulen. "Das Thema hat eine hohe Relevanz und wir stellen fest, dass neben Facebook, Instagram und X insbesondere die Kommunikation in Messengern geeignet ist rasend schnell Falschinformationen zu streuen. Wir wollen hier erreichen, dass mit einem Swipe die korrekte Faktenmeldung aus dem Polizei-Channel zum Beispiel in die Familien-Whats-App-Gruppe weitergeteilt werden kann. Das kann oft Fragen beantworten und den Menschen Ängste nehmen", erläutert Winkler.

Typisch für WA-Channels ist, dass die publizierten Meldungen von den Abonnenten zwar durch Emojis bewertet, nicht aber kommentiert werden können. "Die Kommentierung kann vom eigentlichen Informationswert ablenken. Bei Facebook stellen wir fest, dass er durch die stark verrohte Diskussionskultur bei einigen Meldungen sogar ganz verloren geht. Insofern ist WA-Channels auch ein Angebot für diejenigen die sich aus den responsiven Social-Media-Kanälen zurückgezogen haben und den Schwerpunkt auf die Information legen wollen", erklärt Winkler. Die Landespolizei ist seit 2015 in den Sozialen Medien vertreten und kommuniziert derzeit auf Facebook, Instagram und X. Es folgen ihr auf allen Kanälen etwa 215.000 Abonnenten. Wöchentlich werden für Beiträge regelmäßig etwa 400.000 Accounts erreicht, in der Spitze können es bis zu 1,5 Millionen erreichte Accounts sein.

Der neue WA-Channel ist zunächst nur über nachfolgenden Link oder den QR-Code erreichbar, soll in Kürze als verifizierter Kanal aber auch über die Channel-Suche aufzufinden sein.

Polizei Schleswig-Holstein auf Whats-App: https://t1p.de/acfl7

Original-Content von: Landespolizeiamt, übermittelt durch news aktuell