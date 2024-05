Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: +++Fußgänger angefahren und abgehauen+++Ohrenbetäubender Lärm in Hochhaus+++Einbruch in Dachgeschosswohnung+++

Lüneburg (ots)

Lüneburg:

Einbruch in Dachgeschosswohnung:

Am Mittwoch wurde tagsüber eine Dachgeschosswohnung in der Grenzstraße aufgebrochen. Unbekannt stahlen Erspartes im Wert von mehreren hundert Euro aus der Wohnung. Die Polizei sicherte Spuren und leitetet ein Ermittlungsverfahren ein.

Fahrraddiebstahl am helllichten Tag

Ein Herrenfahrrad wurde am Mittwochmittag zwischen 12.45 und 13.30 Uhr in der Altenbrückertorstraße geklaut. Das Rad war an einem Straßenschild angeschlossen, Unbekannte knackten das Schloss und entwendeten das Gefährt.

Ohrenbetäubender Lärm in Hochhaus

In einer unbewohnten Wohnung in der Wilhelm-Leuschner-Straße gingen am Mittwochabend gegen viertel vor neun Uhr mehrere Rauchmelder los und verursachten einen ohrenbetäubenden Lärm. Die Feuerwehr konnte die Wohnung orten und über die Drehleiter in die Wohnung gelangen, um für Ruhe zu sorgen.

Landkreis Lüneburg

Bavendorf:

Fußgänger angefahren und abgehauen

Der 44jährige wollte am Donnerstagmorgen gegen halb sieben nur auf langsameres Fahren aufmerksam machen. Er befand sich als Fußgänger in Bavendorf in der Alten Heerstraße, Höhe der dortigen Angelteiche. Der Fahrer des Kleinwagens, dem diese Geste galt, verringerte kurz das Tempo, gab dann aber wieder Gas und touchierte den 44jährigen an der rechten Hand. Diese musste medizinisch im Klinikum versorgt werden. Wer Hinweise zu dem silbernen Fahrzeug geben kann, wendet sich bitte an die Polizei unter 04131-8306-2215.

Landkreis Uelzen

Bad Bevensen:

Aufmerksame Nachbarn Bereits am gestrigen Mittwoch (08.05.24) riefen besorgte Nachbarn aus Altenmedingen die Polizei in Bad Bevensen, nachdem ein 81jähriger alleinlebender Mann nicht wie gewöhnlich am Morgen seine Rolläden hochgezogen hatte. Dieser hatte für Notfälle einen Zweitschlüssel bei seiner Nachbarin deponiert, sie konnte die Tür jedoch nur eine Spalt weit öffnen und sorgte sich. Die hinzugerufene Polizei konnte mit Kraft den Einbruchsschutz an der Tür wegdrücken und fand den am Vorabend aus gesundheitlicher Ursache im Bad gestürzten Mann verletzt aber noch ansprechbar. Der 81jährige wurde vom hinzugerufenen Notarzt erstbehandelt und in ein nahegelegenes Krankenhaus überführt. Die Polizei betont ausdrücklich das vorbildliche Handeln der Nachbarn und die Weitsicht des 81jährigen einen Zweitschlüssel zu deponieren, was Schlimmeres verhinderte.

Lüchow-Dannenberg

Aus dem Bereich lagen keine presserelevanten Sachverhalte vor.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell