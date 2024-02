Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall mit Flucht

Worms-Innenstadt (ots)

In dem Zeitraum von Donnerstag, den 01.02.2024, gegen 16:00 Uhr bis Samstag, den 03.02.2024, gegen 10:30 Uhr ereignete sich in der Liebenauer Straße in Worms ein Verkehrsunfall mit Flucht. Vermutlich befuhr der Verkehrsunfallverursacher mit dem Fahrzeug die Liebenauer Straße in Fahrtrichtung Carl-Schurz-Straße und touchierte hierbei den am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW, wodurch dieser an der linken hinteren Fahrzeugseite beschädigt wurde. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Verkehrsunfallörtlichkeit. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter der 06241 852 0 oder per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Worms in Verbindung zu setzen.

