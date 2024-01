Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Geschädigter nach Verkehrsunfall gesucht

Worms (ots)

Am Dienstagabend kam es auf einem Parkplatz eines Supermarkts im Berliner Ring zu einem Verkehrsunfall. Gegen 18 Uhr touchierte ein 42-jähriger Autofahrer beim Versuch in eine enge Parklücke einzuparken einen danebenstehenden weißen SUV der Marke Kia. Dies bemerkte der 42-Jährige eigenen Angaben nach zunächst nicht und entschied sich einen anderen Parkplatz zu suchen. Erst dort stellte er den Schaden an seinem eigenen PKW fest. Bei seiner Rückkehr zur Unfallstelle war der weiße SUV des derzeit unbekannten Geschädigten jedoch bereits nicht mehr vor Ort. Die Wormser Polizei sucht daher den Fahrer des geparkten weißen Kia SUV. An diesem müsste auf der Fahrerseite ein Streifschaden entstanden sein. Ein Kennzeichen ist nicht bekannt.

Der gesuchte Unfallgegner wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 oder auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

