POL-NI: Nienburg - +++Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Verden und der Polizeiinspektion Verden/Osterholz zum Großeinsatz mit Schusswaffengebrauch nach Bedrohungslage +++

Stadthagen (ots) - (bae)Am Donnerstag dem 28.03.2024 in der Zeit zwischen 11:15 Uhr und 12:50 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Pillauer Straße 10 in Stadthagen zu einem Verkehrsunfall. Vermutlich beim Rangieren auf dem Parkplatz wurde der BMW, Mini Cooper einer 53-jährigen Stadthägerin beschädigt. Das Fahrzeug stand zu diesem Zeitpunkt ordnungsgemäß auf dem Parkplatz. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle ohne sich um die ...

