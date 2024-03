Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Großeinsatz nach Bedrohungslage

Nienburg (ots)

(Thi) Am heutigen Vormittag (30.03.2024) kam es zu einem Großeinsatz auf der Friedrichstraße in Nienburg, bei dem eine Polizeibeamtin und ein Diensthund schwer verletzt sowie eine männliche Person tödlich verletzt wurden.

Gegen 9:55 Uhr bedrohte ein 46-jähriger Mann seine Freundin mit einem Messer. Diese konnte fliehen und die Polizei verständigen. Während des länger andauernden Polizeieinsatzes kam der Mann den Aufforderungen der Beamten nicht nach und griff diese mit einem Messer an. Es kam zu mehreren Schussabgaben, wodurch der 46-Jährige tödlich verletzt wurde. Eine Polizeibeamtin und ein Diensthund wurden während des Einsatzes schwer verletzt. Die Nienburger Polizistin wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht und befindet sich zum aktuellen Zeitpunkt nicht mehr in Lebensgefahr.

Aus Neutralitätsgründen werden die weiteren polizeilichen Ermittlungen durch die Polizeiinspektion Verden/Osterholz geführt.

Die Pressehoheit obliegt der Staatsanwaltschaft Verden.

Polizeilicherseits werden aufgrund der laufenden Ermittlungen vorerst keine weiteren Auskünfte zum Sachverhalt erteilt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell