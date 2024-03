POL-STH: Verkehrsunfallflucht

Sachsenhagen (ots) - (bae)Am Mittwoch dem 27.03.2024 um 10:08 Uhr wurde einer 73-jährigen Wölpinghäuserin das Portemonnaie aus der Jackentasche entwendet. Die Dame befand sich zu diesem Zeitpunkt im Supermarkt in der Oberen Straße in Sachsenhagen. In dem Portmonee befanden sich neben 70 Euro in bar noch Ausweispapiere und ec Karten. Die Polizei weist darauf hin, dass man Wertgegenstrände nicht in Außentaschen aufbewahren sollte. Sicher sind die Innentaschen der ...

