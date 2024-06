Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Mehrere Personen bei Brand in Seniorenheim gerettet

Stuttgart (ots)

- Dichter Rauch aus Fenstern

- 12 Personen vom Rauch eingeschlossen

- Insgesamt 27 betroffene Personen

Gegen 21:50 Uhr löste die Brandmeldeanlage einer Senioreneinrichtung in der Klugestraße im Stuttgarter Westen aus. Bereits während der Anfahrt gingen weitere Meldungen über einen Brand und eine starke Rauchentwicklung bei der Integrierten Leitstelle ein. Infolge dessen wurde die Alarmstufe mehrfach erhöht.

Den ersten Einsatzkräften bot sich ein dramatisches Bild: Schwarzer Rauch drang aus mehreren Fenstern. 12 Personen, darunter mehrere bettlägerig, waren vom Brandrauch eingeschlossen. Die Feuerwehr leitete eine umfangreiche Menschenrettung mit 12 Trupps unter Atemschutz ein, um die Eingeschlossenen ins Freie zu bringen. 16 weitere Personen wurden über einen Nebeneingang ins Freie verbracht. Die Person aus dem Brandraum wurde bereits vor Eintreffen der Rettungskräfte durch eine Mitarbeiterin in Sicherheit gebracht.

Der Brand in einem Patientenzimmer konnte schnell gelöscht werden. Jedoch waren mehrere Bereiche der Senioreneinrichtung stark verraucht. Der Rettungsdienst untersuchte 27 Personen, die zwischenzeitlich alle in die Aula des Gebäudes gebracht werden konnten. Insgesamt verletzten sich vier Personen, wovon drei in umliegende Krankenhäuser transportiert wurden. Eine Betreuungseinheit kümmert sich aktuell um die Bewohnerinnen und Bewohner, bis diese in ihre Zimmer zurückkehren können.

Die Feuerwehr Stuttgart war mit rund 80 Einsatzkräften bis 00:30 Uhr vor Ort und wird im Laufe der Nacht die Einsatzstelle nochmals kontrollieren. 3 Feuerwachen wurden für die Dauer des Einsatzes durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr besetzt, die mehrere Paralleleinsätze abarbeiteten.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr:

Feuerwache 1: Löschzug, Kleineinsatzfahrzeug-Türöffnung Feuerwache 2: Löschzug, Inspektionsdienst, Abrollbehälter- Atemschutz Feuerwache 3: Leitungsdienst, Direktionsdienst, ELW 2 Feuerwache 4: 2 Löschfahrzeuge, Drehleiter, Gerätewagen-Messtechnik Verwaltungsstandort: Amtsleiter, Hintergrunddienst, Pressesprecher

Freiwillige Feuerwehr:

Abteilung Birkach: Gerätewagen-Messtechnik Abteilung Degerloch-Hoffeld: ELW Führungsunterstützung

Wachbesetzung:

Abteilungen Münster, Hofen, Botnang, Vaihingen, Weilimdorf, Stammheim

Rettungsdienst

Einsatzleitwagen, 2 Notarzteinsatzfahrzeuge, 4 Rettungswagen, 2 Krankentransportwagen, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, Leitender Notarzt, 1 Einsatzeinheit, Kriseninterventionsteam

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell