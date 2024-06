Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Küchenbrand in Stuttgart Vaihingen

Stuttgart (ots)

Die Feuerwehr Stuttgart wurde am Donnerstagabend gegen 23:50 Uhr zu einem Wohnungsbrand nach Stuttgart-Vaihingen alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte bereits eine starke Rauchentwicklung aus einer Erdgeschosswohnung festgestellt werden. Eine Person hatte die betroffene Wohnung bereits verlassen. Umgehend wurden mehrere Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung sowie dem Absuchen des bereits verrauchten Treppenraumes eingesetzt.

Mit einem Löschrohr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden. Es brannte in einer Küche, die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Aufgrund der Rauchausbreitung in den Treppenraum, konnten die restlichen Bewohner das Gebäude nicht selbständig verlassen und wurden in ihren rauchfreien Wohnungen belassen.

Insgesamt wurden acht Personen vom Rettungsdient gesichtet, eine davon musste in ein umliegendes Krankenhäuser verbracht werden. Der Einsatz war nach knapp 2 Stunden beendet. Insgesamt war die Feuerwehr Stuttgart mit rund 35 Einsatzkräften vor Ort.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr

Feuerwache 2: Inspektionsdienst, Abrollbehälter Atemschutz

Feuerwache 5: Löschzug

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Vaihingen: zwei Löschfahrzeuge

Rettungsdienst: Notarzteinsatzfahrzeug, zwei Rettungswagen, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst

