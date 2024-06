FW Stuttgart: Brand droht auf Wohngebäude überzugreifen

Stuttgart (ots) - - Lieferwagen brennt am Gebäude - Brandausbreitung auf das Gebäude verhindert - Keine Personen verletzt Über den Europanotruf wurde am 13.06.2024 gegen 20:20 Uhr ein Brand eines Lieferwagens vor einem Gebäude in der Ludwigsburger Straße in Stuttgart-Zuffenhausen gemeldet. Da die Gefahr eines Übergreifens des Brandes auf das Wohn- und ...

