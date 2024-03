Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrerflucht nach Parkplatz-Unfall

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Am Dienstag, 19. März, hat ein unbekannter Fahrer einen geparkten Volkswagen an der Friedrich-Ebert-Straße beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Zum Zusammenstoß kam es zwischen 6.20 Uhr und 14.10 Uhr auf einem Parkplatz unweit der Polizeiwache Bockum-Hövel.

Am VW entstand ein Schaden an der hinteren Fahrerseite in Höhe von etwa 2.500 Euro.

Hinweise zum Flüchtigen nimmt die Polizei unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (jes)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell