Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Eine verletzte Person nach Verkehrsunfall an der Heithofer Allee

Hamm-Osten (ots)

Eine 52-Jährige wurde am Mittwoch, 20. März, gegen 15 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz einer Tagesklinik an der Heithofer Allee verletzt. Die Dacia-Fahrerin wollte den Parkplatz in Richtung Heithofer Allee verlassen. Die 24-jährige Fahrerin eines Opel setzte auf dem Parkplatz mit ihrem Fahrzeug zurück, um einem anderen Verkehrsteilnehmer das Ausparken zu ermöglichen. Hierbei übersah die 24-Jährige den hinter ihrem Opel querenden Dacia und erfasste die rechte Fahrzeugseite. Durch den Aufprall verletzte sich die Dacia-Fahrerin leicht. Sie wurde mit einem Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt, in welchem sie ambulant behandelt wurde. Der Dacia war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. (rs)

