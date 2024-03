POL-HAM: Einbrecher stehlen Käfig mit Nymphensittichen

Hamm-Rhynern (ots) - Geschätzt 150 Kubikmeter Wasser fanden Einsatzkräfte der Polizei Hamm am Montag, 18. März, in einem ehemaligen Gartencenter an der Werler Straße vor. Unbekannte Diebe hatten sich zwischen Freitag, 15. März, 12 Uhr, und Montag, 18. März, 12 Uhr, Zugang zu dem Gebäude verschafft, aus dem sie ein Verbindungsrohr der Heizungsanlage stahlen. Im ...

