POL-HAM: Auto stoppt nach schwerem Verkehrsunfall kurz vor Kanal

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Römerstraße hat sich eine 23-jährige Hammerin am Montag, 18. März, um 12.05 Uhr leicht verletzt. Sie kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Zuvor war die Frau mit ihrem BMW in Fahrtrichtung Süden unterwegs. Auf Höhe einer Tankstelle beabsichtigte sie, nach links abzubiegen. In diesem Moment kam es zum Zusammenstoß mit einem nach Norden fahrenden ...

