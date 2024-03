POL-HAM: Porsche und Opel kollidieren auf Werler Straße

Hamm-Heessen (ots) - Im Stadtteil Heessen haben Unbekannte zwischen Samstag, 16. März, um 15 Uhr und 10.30 Uhr am Folgetag die Reifen an insgesamt sechs Autos zerstochen. Abgestellt waren die Pkw in der Heessener Straße sowie der Seeburger Straße und dem Mindener Weg. In einem Fall im Hülskamp konnte die Polizei eine 38-jährige Tatverdächtige vor Ort feststellen. Sie trug mehrere Messer mit sich, die die Beamten ...

mehr