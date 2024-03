POL-HAM: Einbrecher flüchtet nach Tat mit dem Fahrrad

Hamm-Mitte (ots) - Am Wochenende hat sich ein Unbekannter Zugang zu Geschäftsräumen in der Franziskanerstraße verschafft. Der Täter drang zwischen Freitag, 15. März, um 16 Uhr und Sonntag, 17. März, um 8.55 Uhr über die Eingangstür gewaltsam in die Räumlichkeiten ein und brach dort ein weiteres Büro auf. Darin zerstörte er einen verschlossenen Schrank, um an ...

mehr