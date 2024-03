Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Nach Raub an der Erich-Kästner-Straße: Fünf Jugendliche und ein Heranwachsender vorläufig festgenommen

Hamm-Mitte (ots)

Nachdem sie am Sonntag, 17. März, gegen 21.05 Uhr, ihr 17-jähriges Opfer in der Erich-Kästner-Straße beraubt hatten, konnten fünf Jugendliche und ein Heranwachsender von Einsatzkräften der Polizei vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht werden.

Unter Vorhalt eines Baseballschlägers zwang die sechsköpfige Gruppe den 17-Jährigen, seine Taschen zu leeren und raubte dabei seine mitgeführte Sporttasche. Anschließend flüchteten alle sechs Personen zu Fuß vom Tatort.

Einsatzkräfte der Polizei Hamm trafen die Tatverdächtigen in einem nahegelegenen Park am Ostring an: Bei der anschließenden Durchsuchung konnten sowohl Teile des Diebesguts als auch der Baseballschläger aufgefunden werden.

Die fünf Jugendlichen (drei im Alter von 16 Jahren, zwei im Alter von 14 Jahren) und der Heranwachsende (17 Jahre), alle wohnhaft in Hamm, wurden von den Polizeibeamten vor Ort vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt.

Ob die Tatverdächtigen auch an dem Raub vom Vortag am Ostring beteiligt waren, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. (ds)

