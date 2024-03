Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: "Alltagsmensch" im Liebfrauenweg zerstört

Hamm-Mitte (ots)

Kopflos und am Boden: So lag am Samstag, 16. März, eine Beton-Skulptur auf einem Kirchplatz im Liebfrauenweg.

Ein Unbekannter hatte den sogenannten "Alltagsmensch" zwischen 19 Uhr und 20.55 Uhr aus der Verankerung gerissen und beschädigt.

Die Schadenssumme beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Hinweise zur Tat und verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (jes)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell