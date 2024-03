POL-HAM: Drogen und Bargeld sichergestellt, Festnahme

Hamm - Herringen (ots) - Am Freitag den 15. März überfiel ein unbekannter Täter um 21:57 Uhr einen Supermarkt an der Herringer Heide und verletzte eine Mitarbeiterin mit einem Messer. Der Unbekannte betrat das Geschäft, trat an eine Kassiererin heran und forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Weil es ihm offensichtlich nicht schnell genug ging, stach der Täter nach der 21-jährigen Frau und ...

mehr