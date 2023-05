Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Eröffnung der Wanderausstellung in der Anlaufstelle Marktstraße

Oberhausen (ots)

"Wir brauchen alle einen inneren Kompass, der uns den richtigen Weg anzeigt", so lautete das Credo vom Polizeipräsidenten i.V. Dietmar Leyendecker bei der Eröffnung der Wanderausstellung in der Anlaufstelle Marktstraße am heutigen Freitag (12.05.). Innerhalb der landesweite Veranstaltungsreihe "Polizeiarbeit ist Wertearbeit" hat sich die Polizeibehörde Oberhausen explizit mit den Werten "Respekt und Wertschätzung" auseinandergesetzt. Für die Behörde, so Leyendecker, sei das ein wichtiger Impuls. Oft genug erleben die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten im Dienst Ablehnung und Gewalt. Da sei es besonders wichtig, sich auf die eigenen Werte und Moralvorstellungen zu fokussieren. Neben dem Dialog untereinander, sei auch das Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern Oberhausens ein wichtiges Element. Dazu lud Herr Leyendecker ausdrücklich ein. Damit wurde die Wanderausstellung vom Zentrum für ethische Bildung und Seelsorge in den Räumlichkeiten der Anlaufstelle Marktstraße 47 in Oberhausen eröffnet. Viele interessierte Bürgerinnen und Bürger nutzten diese Möglichkeit - ließen die interaktive Ausstellung auf sich wirken und kamen mit den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten vor Ort ins Gespräch.

