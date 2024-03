Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Dieb klaut Bienen vom Friedhof

Hamm-Uentrop (ots)

Einem 65-jährigen Imker aus Hamm fehlen seit Sonntag, 17. März, zahlreiche Bienen. Insgesamt sieben Völker inklusive der Bienenkästen hat der unbekannte Dieb gestohlen.

Verschwunden sind die Tiere zwischen 17 Uhr am Vortag und 6.15 Uhr am Sonntagmorgen von einem Friedhof in der Birkenallee.

Der finanzielle Schaden beträgt mehr als 2.000 Euro.

Hinweise zum Diebstahl und verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (jes)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell