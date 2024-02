Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Vorfahrt missachtet: Auto wird bei Unfall in Weidezaun geschleudert

Bremerhaven (ots)

Ein Unfall mit hohem Sachschaden hat sich am gestrigen Donnerstagnachmittag, 22. Februar, im Bremerhavener Stadtteil Schiffdorferdamm ereignet. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 55-jähriger VW-Fahrer die Postbrookstraße in östlicher Richtung. An der Kreuzung mit dem Vörtelweg missachtete er hierbei die Vorfahrt einer 33-jährigen, die mit ihrem Auto in südlicher Richtung unterwegs war. Es kam zur Kollision, durch die der Wagen des 55-Jährigen in einen Weidezaun geschleudert wurde. Der VW des Unfallverursachers erlitt unter anderem einen Achsbruch und war nicht mehr fahrbereit. Auch der Wagen der 33-Jährigen wies Schäden auf, die eine Weiterfahrt ausschlossen. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Polizei schätzt die Gesamtsumme der Schäden auf rund 15.500 Euro.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell