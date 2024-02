Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Autofahrerin verursacht große Kraftstoffspur von Geestemünde bis nach Bohmsiel

Bremerhaven (ots)

Eine größere Öl- bzw. Kraftstoffspur zog sich am gestrigen Donnerstag, 22. Februar, von Bremerhaven-Geestemünde durch den Fischereihafen bis nach Wulsdorf.

Eine 34-jährige Autofahrerin fuhr am Donnerstagmorgen von der Elbestraße in Richtung der Doppelschleuse. In der Straße Am Handelshafen fiel ihr auf, dass ihr Fahrzeug offenbar Betriebsstoffe verloren hatte. Anstatt die Fahrt nun zu beenden und die Behörden über die Verunreinigungen zu informieren, steuerte sie nunmehr über die Straße Am Seedeich eine rund 6 Kilometer entfernte Autowerkstatt im Stadtsüden an.

Unterdessen hatte die Polizei Bremerhaven Kenntnis von einer größeren Ölspur in Bremerhaven-Geestemünde erhalten. Eine Streifenwagenbesatzung verfolgte die Spur über die knapp 8 Kilometer lange Strecke bis zum Parkplatz der Autowerkstatt. Dort konnte das Fahrzeug der Frau angetroffen werden. Die 34-Jährige räumte ein, dass die Verunreinigung durch ihr Auto zustande gekommen war.

Die Fahrbahnen mussten durch mehrere Firmen fachgerecht gereinigt werden. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme wurde bekannt, dass sich im Bereich der Straße Am Handelshafen ein leichter Verkehrsunfall ereignet hatte, der möglicherweise auf die Ölspur zurückzuführen ist. Die Ermittlungen in dieser Sache laufen noch.

