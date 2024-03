POL-HAM: Aggressiver Ladendieb greift Mitarbeiter an und wird festgenommen

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Normalerweise haben es Einbrecher auf Wertgegenstände und Bargeld abgesehen - nicht so bei einem Einbruch in der Danziger Straße. Zwischen Montag, 18. März, 14.15 Uhr, und Dienstag, 19. März, 0.10 Uhr, drangen ein oder mehrere unbekannte Einbrecher über ein gekipptes Fenster in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Danziger Straße ein. Nachdem der oder die Unbekannten die Wohnung ...

mehr