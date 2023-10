Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Gewalttätiger Angriff auf 34-Jährigen: Israel-Fahne wird entwendet

Polizei in Gießen bittet um Mithilfe

Gießen (ots)

Gießen: Gestern Abend kam es offenbar zu einer gewalttätigen Attacke auf einen 34-Jährigen in seiner Wohnung in der Innenstadt. Das Opfer ist israelischer Staatsbürger - die Täter nahmen eine Israel-Fahne vom Balkon des Opfers mit.

Gegen 18.30 Uhr klingelte es, so die ersten Ermittlungen, an der Wohnungstür des in einem Mehrfamilienhaus in der Nähe des Marktplatzes lebenden Mannes. Nachdem er die Tür geöffnet hatte, standen zwei Männer vor ihm und forderten ihn aggressiv auf, die von ihm aufgehängte Israel-Fahne vom Balkon zu entfernen. Nachdem der 34-jährige dies verweigerte, entstand eine Diskussion, bei der von den beiden Unbekannten volksverhetzende und antisemitische Beleidigungen gegen den Gießener ausgesprochen wurden. Als dieser sein Handy in die Hand nahm und die Polizei informieren wollte, riss ihm einer der Männer dieses aus der Hand und rannte das Treppenhaus hinunter. Der 34-Jährige holte ihn an der Haustür ein, worauf der Unbekannte das Handy fortwarf. Der 34-jährige begab sich sofort in seine Wohnung zurück, die der zweite Täter mittlerweile betreten und die 40 x 70 Zentimeter große Israel-Fahne vom Balkon an sich genommen hatte. Der Angreifer schlug dem Gießener mit der Faust ins Gesicht und schleuderte ihn gegen einen Türrahmen, wovon dieser Prellungen davontrug. Im Anschluss rannte der Angreifer mit der Fahne aus dem Haus. Gegen 20.00 Uhr erstattete das Opfer Anzeige bei der Gießener Polizei.

Laut Angaben des Opfers sind beide Angreifer zwischen 20 und 30 Jahre alt. Sie sprachen Deutsch mit ausländischem Akzent. Derjenige Angreifer, der das Handy entriss, war ca. 165 cm groß, von sportlicher Statur und hatte kurze schwarze Haare. Er trug eine schwarze Sporthose, einen blauen Pullover, weiße Sportschuhe und ein blaues Basecap. Auffällig waren eine Zahnlücke zwischen den oberen Schneidezähnen sowie nach außen ragende Eckzähne. Sein Komplize, derjenige der die Fahne vom Balkon nahm, war mit etwa 170 cm etwas größer, seine schwarzen Haare waren zu einem sogenannten "Sidecut" frisiert, er hatte einen Schnurrbart und Barthaare am Kinn. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Jacke, Jeans und weiße Turnschuhe.

Der Staatsschutz der Gießener Polizei ermittelt unter anderem wegen des Verdachts der Volksverhetzung, verhetzenden Beleidigung, Körperverletzung und Nötigung. Die Ermittler suchen Zeugen und fragen:

- Wer kann Angaben zur Identität der beiden Angreifer machen? - Wem sind die beiden Männer vor dem Angriff, gegen 18.30 Uhr oder im Anschluss am Marktplatz aufgefallen? - Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zu dem Angriff in einem Mehrfamilienhaus am Marktplatz geben?

Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Gießen unter Tel.: (0641) 7006-6555.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell