Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Füller und Tintenpatronen erbeutet + Unfallfluchten

Gießen (ots)

Gießen: Füller und Tintenpatronen erbeutet

In der Europastraße erbeutete ein Einbrecher aus einem Papiergroßhandel mehrere Füller und Tintenpatronen im Wert von ca. 3.500 Euro. Wie genau er zuvor in das Gebäude gelangte, ist noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Montag (16.10.2023), 23.00 Uhr auf Dienstagmorgen, 05.30 Uhr.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter 0641 7006-6555.

Mehrere Unfallfluchten:

Linden: 13-Jährige verletzt

Eine E-Scooterfahrerin kollidierte am Samstag (14.10.2023) gegen 14.05 Uhr mit einem Fahrradfahrer. Die Rollerfahrerin fuhr den Radweg von Mühlberg kommend in Richtung Carl-Benz-Straße. Der Fahrradfahrer kam ihr nach derzeitigen Erkenntnissen in einer engen Kurve entgegen, es kam zum Zusammenstoß. Hierbei erlitt die 13-jährige Rollerfahrerin aus dem Landkreis Gießen leichte Verletzungen. Am Roller entstand zudem Schaden. Der unbekannte Fahrradfahrer, der auf einem roten Pedelec unterwegs gewesen sein soll, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der männliche Unfallflüchtige soll 40 bis 50 Jahre alt sein und etwa 180 cm groß. Er soll eine kräftige Statur und kurze braune Haare haben. Bekleidet war er mit einer braunen Winterjacke und blauer Jeans.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641 7006-3555.

Gießen: Dunkler Kombi fährt Ampel um

Am Sonntag (15.10.2023) beobachteten Zeugen gegen 03.20 Uhr einen Mann in einem dunklen Kombi im Wiesecker Weg. Im Kreuzungsbereich des Waldbrunnenwegs wollte der Mann nach rechts in den Waldbrunnenweg abbiegen und prallte dabei gegen eine Fußgängerampel. Anschließend flüchtete er vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden im vierstelligen Eurobereich zu kümmern. Der Fahrer soll ein 30 bis 35-jähriger Mann gewesen sein, der etwa 180 cm groß ist. Er soll ein weißes T-Shirt getragen haben. Der dunkle Kombi soll ein Gießener Kennzeichen gehabt haben.

Die Unfallfluchtermittler fragen: Wer kann Hinweise zum flüchtigen Mann und dem dunklen Kombi mit GI-Kennzeichen geben? Zeugen wenden sich bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641 7006-3755.

Gießen/Lollar: Verdacht der Unfallflucht

Am Montag (16.10.2023) gegen 22.30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte der Polizeistation Gießen Süd einen Mann aus dem Landkreis Gießen in Lollar. Es stellte sich heraus, dass der 39-Jährige erheblich alkoholisiert war, ein Vortest ergab den Wert von 1,67 Promille.

Es besteht zudem der Verdacht, dass er mit einer blauen Daimler B-Klasse mit Gießener Kennzeichen im Stadtgebiet Gießen oder auf dem Weg nach Lollar einen Unfall gehabt haben und sich unerlaubt vom Unfallort entfernt haben könnte.

Die Beamten leiteten mehrere Strafverfahren gegen den Mann ein. Sie suchen Zeugen und fragen: Wo ist eine blaue B-Klasse in Gießen oder Umgebung aufgefallen, die ggf. in einen Unfall verwickelt war?

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641 7006-3755.

Gießen: BMW beschädigt

Auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Marburger Straße 183 parkte eine Verkehrsteilnehmerin ihren BMW am Samtsagmittag (14.10.2023). In der Zeit zwischen 14.00 Uhr und 14.30 Uhr verursachte ein Unbekannter einen Schaden im vierstelligen Eurobereich an dem schwarzen X6. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641 7006-3755.

Gießen: Zettel mit falscher Nummer hinterlassen

Einen Zettel mit einer Entschuldigung sowie einer falschen Telefonnummer hinterließ ein Unbekannter an einem Fahrzeug, welches er angefahren hatte. Der Verursacher, der vermutlich in einem roten Fahrzeug unterwegs war, beschädigte einen auf einem Parkplatz der Universität geparkten, grauen Mitsubishi im Heinrich-Buff-Ring. Der Schaden, der am Montag (16.10.2023) zwischen 09.30 Uhr und 10.30 Uhr entstand, beträgt mehrere Tausend Euro. Auf dem hinterlassenen Zettel war eine nicht vergebene Telefonnummer notiert. Die Unfallfluchtermittler fragen: Wer kann Hinweise zum Unfallverursacher gegen, der nach derzeitigen Erkenntnissen ein rotes Fahrzeug fährt? Zeugen wenden sich bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641 7006-3555.

Langgöns: Nach Parkrempler geflüchtet

In der Verlängerung der Straße "An der Pfarrwiese" parkte eine Langgönserin ihren Audi am Sonntag (15.10.2023) gegen 15.00 Uhr. Als sie um 18.00 Uhr zum Fahrzeug zurückkam, musste sie einen Schaden von mehreren Hundert Euro an ihrem A 6 feststellen. Ein Unbekannter hatte, vermutlich beim Parkvorgang, den Schaden verursacht und sich anschließend aus dem Staub gemacht, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen wenden sich bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641 7006-3555.

Gießen: Flyerverteiler stürzt

Am Freitag (06.10.2023) teilte eine Zeugin mit, dass ein Fußgänger in der Ostanlage von einem Auto angefahren wurde. Eine Streife vor Ort stellte schließlich fest, dass ein 39-Jähriger Gießener Flyer verteilt hatte. In dieser Absicht trat er dazu gegen 20.15 Uhr an ein weißes Auto mit Marburger Kennzeichen heran. Die Fahrerin, die braunes Haar gehabt haben und etwa 25 bis 30 Jahre alt gewesen sein soll, sei einfach losgefahren. Dabei kam der Gießener zu Fall und verletzte sich leicht.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und sucht Zeugen zum Vorfall.

Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter 0641 7006-3755.

Pierre Gath

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell