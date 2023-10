Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Gelegenheit macht Diebe + Fahrradanhänger gestohlen + Mit Reizgas gesprüht + Dieb in Postfiliale + Unfallfluchten

Gießen (ots)

Gießen: Gelegenheit macht Diebe

Nur für einen kurzen Moment stellte ein Fahrradbesitzer am Dienstag, 17. Oktober, sein schwarz-grau-grünes Mountainbike in der Keplerstraße vor einem Wohnhaus unangeschlossen ab. Doch dieser Moment reichte einem Dieb, der das Cube-Rad im Wert von etwa 2.500 Euro gegen 12.40 Uhr an sich nahm und flüchte. Hinweise hierzu bitte an die Polizeistation Gießen Süd, Telefonnummer 0641-7006-3555.

Gießen: Fahrradanhänger gestohlen

Ein Dieb entwendete im Leihgesterner Weg einen angeschlossenen Fahrradanhänger der Marke Croozer. Dabei macht er sich aber noch die Mühe, die persönlichen Gegenstände aus dem Anhänger zu räumen und am Abstellplatz zu lassen. Mit dem leeren Anhänger im Wert von knapp 200 Euro flüchtete er anschließend zwischen Montag, 16. Oktober, 14 Uhr, und Dienstag, 8.40 Uhr. Die Beamten der Polizeistation Gießen Süd bitten um Hinweise (Telefonnummer 0641-7006-3555).

Grünberg: Mit Reizgas gesprüht

Ein Unbekannter näherte sich am Dienstag, 17. Oktober, von hinten einem 23-jährigen Grünberger, der zu Fuß die Schulstraße entlanglief. Er sprach ihn gegen 20.30 Uhr in Höhe der Grundschule mit Namen an, woraufhin sich der 23-Jährige umdrehte und direkt Reizgas ins Gesicht gesprüht bekam. Daraufhin flüchtete der Unbekannte, der nicht beschrieben werden kann. Eine RTW-Besatzung kümmerte sich um den Grünberger und nahm ihn zur weiteren Behandlung noch mit ins Krankenhaus. Die Polizei in Grünberg sucht Zeugen, die den Vorfall gesehen haben oder denen in diesem Zusammenhang eine verdächtige Person aufgefallen ist. Hinweise bitte an die Telefonnummer 06401/ 91430.

Laubach: Dieb in Postfiliale

Anwohner hörten in den frühen Morgenstunden am Mittwoch, 18. Oktober, polternde Geräusche aus einer Postfiliale in der Bahnhofstraße und sahen zudem eine Person gegen 1.35 Uhr wegrennen. Eine Polizeistreife überprüfte die Meldung und stellte einen Einbruch fest. Der unbekannte Dieb hatte sich an der Eingangstür zu schaffen gemacht und anschließend in der Filiale alles durchsucht. Angaben zum möglichen Diebesgut liegen noch nicht vor, zudem kann die weggelaufene Person nicht beschrieben werden. Der entstandene Schaden liegt vermutlich im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Kriminalpolizei in Gießen bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 0641/7006-6555).

Unfallfluchten:

Linden-Großen-Linden:

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte am Montagnachmittag (16.10.2023) zwischen 15:45 Uhr und 16:05 Uhr ein Unbekannter einen auf dem Parkplatz in der Rudolf-Diesel-Straße abgestellten VW Polo an der vorderen rechten Fahrzeugseite. Ohne sich um den 3.000 Euro teuren Schaden zu kümmern, flüchtete der Unbekannte. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555.

Grünberg:

Am Dienstag (17.10.2023) zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr streifte ein Unbekannter beim Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand in der Alsfelder Straße geparkten weißen VW und verursachte einen 1.000 Euro teuren Schaden an der vorderen linken Stoßstange des Polos. Im Anschluss flüchtete der Unfallfahrer ohne seine Personalien zu hinterlassen. Hinweise zum Unfallfahrer sowie dem Unfallfahrzeug erbittet die Polizeistation Grünberg unter Tel.: (06401) 9143-0

Yasmine Scholz und Kerstin Müller, Pressesprecherinnen

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell