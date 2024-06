Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Brennender Lieferwagen droht auf Gebäude überzugreifen

Stuttgart (ots)

Über den Europanotruf wurde am 13.06.2024 gegen 20:20 Uhr ein Brand eines Lieferwagens vor einem Gebäude in der Ludwigsburger Straße in Stuttgart-Zuffenhausen gemeldet. Da die Gefahr eines Übergreifens des Brandes auf das Wohn- und Geschäftsgebäude bestand, alarmierte die Integrierte Leitstelle mehrere Fahrzeuge der Feuerwehr.

Bei Eintreffen der Feuerwehr stand der Lieferwagen in Vollbrand. Mit einer Wasserwand wurde eine so genannte Riegelstellung zwischen brennendem Lieferwagen und Gebäude aufgebaut. Mit einem weiteren Löschrohr konnte der Brand gelöscht werden.

Ein Übergreifen des Brandes auf das Gebäude konnte somit weitestgehend verhindert werden. Lediglich Fensterscheiben und Rollläden wurden in Mitleidenschaft gezogen. Die Bewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Keiner der Bewohner verletzte sich dabei. Die Wohnungen wurden nach eventuell noch vorhandenen Personen abgesucht. Dabei wurde eine leichte Verrauchung einzelner Gebäudeteile festgestellt. Diese wurden maschinell belüftet. Die Feuerwehr führte Messungen auf Schadstoffe durch. Es konnten keine Schadstoffe festgestellt werden. Nach Abschluss der Maßnahmen der Feuerwehr konnten die Bewohner und Ladenbesitzer das Gebäude wieder betreten. Im Anschluss wurde die Einsatzstelle der Polizei übergeben.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr

Feuerwache 2: Gerätewagen-Logistik

Feuerwache 4: Löschzug, Gerätewagen-Atemschutz/Messtechnik

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Zazenhausen: 2 Löschfahrzeuge, Mannschaftstransportwagen

