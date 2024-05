POL-NB: Löschung der Öffentlichkeitsfazndung nach 24-jährigem Mann aus Mirow

Ribnitz-Damgarten (ots) - Am 03.05.2024 gegen 12:55 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums über Notruf der Brand eines Schuppens in 18337 Brünkendorf gemeldet. Umgehend wurden Einsatzkräfte des Polizeireviers Ribnitz-Damgarten und der Freiwilligen Feuerwehr zum Einsatz gebracht. Bei deren Eintreffen am Einsatzort bestätigte sich der Sachverhalt. Umgehend begannen die Einsatzkräfte der Freiwilligen ...

mehr