Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Schuppens in 18337 Brünkendorf

Ribnitz-Damgarten (ots)

Am 03.05.2024 gegen 12:55 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums über Notruf der Brand eines Schuppens in 18337 Brünkendorf gemeldet. Umgehend wurden Einsatzkräfte des Polizeireviers Ribnitz-Damgarten und der Freiwilligen Feuerwehr zum Einsatz gebracht. Bei deren Eintreffen am Einsatzort bestätigte sich der Sachverhalt. Umgehend begannen die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren mit den Löscharbeiten. Diese befanden sich mit 67 Kameraden aus 9 Freiwilligen Feuerwehren der Umliegenden Ortschaften im Einsatz. Das Feuer konnte relativ schnell gelöscht werden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 20.000,-EUR. Brandursache ist vermutlich ein technischer Defekt im Gebäude.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

