Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand einer Gartenlaube in der Richtenberger Chaussee in Stralsund

Stralsund (ots)

Am 01.05.2024 um 18:20 Uhr teilt die Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Rügen mit, dass es in der Gartenanlage "Kleingartenverein Lüssower Berg e. V." in Stralsund zu einem Laubenbrand gekommen ist. Der Brand konnte noch vor Eintreffen der Feuerwehr vom Verursacher fast vollständig gelöscht werden. Bei dem Verursacher handelt es sich um einen 38-jährigen Deutschen aus Stralsund. Er wurde anschließend schwerverletzt mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Lübeck geflogen. Nach ersten Erkenntnissen ist es bei Schweißarbeiten in der Laube aus noch ungeklärter Ursache erst zu einer Verpuffung und anschließend zu einem Brand gekommen. Es ist ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.400 Euro entstanden. Weitere Ermittlungen der Kriminalpolizei Stralsund dauern derzeit noch an. Ein Brandursachenermittler wird zum Einsatz gebracht. Im Auftrag David Haupt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

