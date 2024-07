Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen-Helpup. Gefährdung im Straßenverkehr - Seil auf Verkehrsinsel gespannt.

Lippe (ots)

In der Bahnhofstraße in Helpup wurde ein Polizeibeamter am Donnerstagmorgen (18.07.2024) gegen 8.30 Uhr von einem Zeugen auf ein gefährliches Hindernis an einer Verkehrsinsel aufmerksam gemacht. Unbekannte hatten ein Seil auf der Verkehrsinsel gespannt, die als Überführung von Fußgängern vorgesehen ist. Eine 81-jährige Frau aus Oerlinghausen war zuvor über dieses Hindernis gestolpert und gestürzt. Dabei erlitt die Seniorin leichte Verletzungen. Das Seil wurde umgehend durch den Polizisten entfernt. Das Verkehrskommissariat sucht nun unter der Rufnummer 05231 6090 Zeugen, die Hinweise zu den Personen geben können, die für den gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr verantwortlich waren.

