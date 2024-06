Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Seniorin boxt Angreifer weg

Neubrandenburg (ots)

Eine 86-Jährige war am Montagmittag zwischen Reitbahnwegviertel und Vogelviertel unterwegs und wurde dort von einem Mann angegriffen. Er wollte ihr scheinbar die Halskette abziehen. Die Frau regierte prompt und boxte dem Angreifer in den Bauch. Der schien davon so überrascht, dass er sie losließ und weglief.

Die Frau hat das Ganze am Dienstag bei der Polizei angezeigt. Sie beschreibt den Angreifer als 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß mit einem schlanken Körperbau und höchstens 30 Jahre alt. Er habe dunkle Haare gehabt und sei ein südländischer Phänotyp, der mit ihr in einer Fremdsprache geredet habe. Er habe ein gepflegtes Erscheinungsbild gehabt.

Wer Hinweise zu dem Mann geben kann, meldet sich bitte im Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter 0395 / 55825224 oder schriftlich bei der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de

Die Seniorin ist Deutsche.

Am selben Tag ebenfalls zur Mittagszeit hat ein Ladendetektiv eines Einkaufsmarkts über die Videoaufzeichnung einen Mann beobachtet, der aus dem Rucksack einer Kundin eine Tasche gestohlen hat. Der Dieb merkte kurz danach, dass in der Tasche nur Schminksachen waren. Er legte sie in den Rucksack zurück und wies die Kundin darauf hin, dass ihr Rucksack offen sei.

Der Detektiv rief die Polizei und konfrontierte den Verdächtigen mit den Aufnahmen. Vom Ladendetektiv bekam der 28-jährige Algerier ein Hausverbot, von der Polizei eine Strafanzeige wegen Diebstahls.

Ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt, wird derzeit ermittelt. Das Ergebnis der Ermittlungen in beiden Fällen wird mit entsprechenden Hinweisen an die Staatsanwaltschaft zur weiteren Entscheidung übergeben.

