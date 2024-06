Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Notorischer Dieb jetzt in U-Haft

Neubrandenburg (ots)

Am Montagnachmittag wurde einer 38-jährigen Deutschen in einem Einkaufsmarkt in der Oststadt die Tasche aus dem Einkaufswagen gestohlen. Stehlschaden: etwa 400 Euro.

Durch die Aufzeichnungen der Videokameras im Laden haben Polizisten des Reviers Neubrandenburg einen für sie "alten Bekannten" identifiziert. Er wurde ein paar Stunden später an seiner Wohnanschrift in Neubrandenburg festgenommen.

Gegen den 38-jährigen Tunesier lag ein Haftbefehl vor wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls. Erst Anfang Mai hat er eine rund zweiwöchige Ersatzfreiheitsstrafe abgesessen. Er war wegen Diebstahls vom Amtsgericht Neubrandenburg zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Als er Anfang Mai durch Einsatzkräfte angetroffen wurde, wollte er die Geldstrafe nicht zahlen. (s. Pressemitteilung vom 14.05.2024 dazu: https://tinyurl.com/yz4pyjk6)

Allein zwischen Ende Januar und Mitte April diesen Jahres wurden ihm 18 Diebstähle von Handtaschen und Portemonnaies nachgewiesen. In den meisten Fällen waren Seniorinnen die Opfer, die ihre Sachen beim Einkauf im Rollator oder Einkaufswagen gelassen haben.

Insgesamt werden ihm seit 2022 Diebstähle in mindestens 25 Fällen vorgeworfen. Das Gros davon in Neubrandenburg, drei Fälle werden ihm in Neustrelitz zur Last gelegt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell