Freiwillige Feuerwehr Reichenau

FW Reichenau: Keller unter Wasser, 12.11.2023, Reichenau-Waldsiedlung

Reichenau (ots)

Am Sonntagmorgen, 12.11.2023, entdeckten Hausbewohner am Pfaffenmoos im Ortsteil Reichenau-Waldsiedlung Wasser im Keller und riefen die Feuerwehr um Hilfe.

Die Integrierte Leitstelle Konstanz alarmierte die Freiwillige Feuerwehr Reichenau um 07:35 Uhr per Meldeempfänger zum Technischen Hilfeleistungseinsatz. Im betroffenen Keller stand das Wasser ca. 5 cm hoch. Grund für den Wassereinbruch war ein Rohrbruch, der Stv. Wassermeister der Gemeinde Reichenau wurde zur Einsatzstelle mit hinzu gerufen. Die Feuerwehr saugte das Wasser per Wassersauger ab. Die Einsatzstelle wurde an den Stv. Wassermeister übergeben.

Unter Leitung von Gruppenführer Markus Schlegel waren mit den Löschfahrzeugen LF 10 und LF 8/6 insgesamt 18 Feuerwehr-Einsatzkräfte im Einsatz.

Einsatzende war um 13:14 Uhr.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Reichenau, übermittelt durch news aktuell