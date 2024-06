Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Suche nach Eigentümer

Neubrandenburg (ots)

Am 31.05.2024 wurde durch einen Passanten am Wall in der Neubrandenburger Innenstadt eine herrenlose Tasche gefunden. Diese lag circa 30 Meter vom "Neuen Tor" entfernt und befand sich in einer Art Loch eingegraben. Bei der Tasche handelt es sich um eine schwarze Sporttasche der Marke "passenger". Es befand sich diverses, hochwertiges Werkzeug sowie Alkohol in der Tasche.

Inhalt der Tasche:

- 3 Glasflaschen Wein - Eine Schlagbohrmaschine der Marke Worx - Eine Ladestation der Marke Worx - Eine Handkreissäge der Marke Bosch - Ein Akkuladegerät für Gartenutensilien der Marke Wolf Garten

Bis zum jetzigen Zeitpunkt können die Gegenstände nicht eindeutig einer vorausgegangenen Straftat oder einem Einsatzbericht zugeordnet werden. Eine durchgeführte Sachfahndung verlief negativ. Die Polizei schließt nicht aus, dass es sich bei dem Inhalt der Tasche um aufgefundenes Diebesgut handeln könnte.

Sollte jemand die Werkzeuge auf den Fotos wiedererkennen oder sonst sachdienliche Hinweise zu den Besitzern machen können, meldet sich bitte im Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter der 0395-5582-5224 oder in jeder anderen Polizeidienststelle.

