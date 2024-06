POL-NB: Sieben Kilometer Stau durch Unfall

Friedland (ots) - Heute Morgen gegen 07:00 Uhr kam es in Friedland zu einem Verkehrsunfall in der Neubrandenburger Straße. Ein LKW-Fahrer kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kam in einem Graben zum Stehen. Hierbei wurden mehrere Meter Bankette und ein Straßenbaum beschädigt. Die Sattelzugmaschine mit Auflieger war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Die Abschleppmaßnahmen haben 11:30 Uhr begonnen und ...

