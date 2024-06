POL-NB: Polizist nach Verfolgungsfahrt verletzt

Groß Plasten/Kittendorf (ots) - Am Sonnabendnachmittag hat es gegen 15:15 Uhr auf der B194 einen schweren Unfall gegeben. Zwei Autos fuhren von Groß Plasten in Richtung Kittendorf. Nach momentanem Stand hat der 19-jährige Fahrer im vorderen Auto geblinkt und wollte nach links abbiegen. Hinter ihm fuhr eine 60-Jährige, die das Auto überholen wollte - in einem Bereich mit striktem Überholverbot. Sie fuhr in das Auto ...

