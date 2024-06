POL-NB: Pferde mögen Streifenwagen

Woldegk (ots) - Ein Fahrradtourist aus der Schweiz hat in Woldegk seine Rad-Tasche verloren, in der sich sein gesamtes Hab und Gut befand. Beim Einkauf in einem Markt in Woldegk nahe der Neutorstraße hatte er gegen 11:30 Uhr am Donnerstagmittag die Fahrradtaschen noch mit seinem Einkauf befüllt. Dann ist er mit Rad und Rad-Anhänger von der Neutorstraße in die Ernst-Thälmann-Straße, an der Ampel über die B104 rüber ...

mehr