Polizei Bielefeld

POL-BI: PKW-Aufbrüche in Tiefgaragen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Zwischen Freitag, 26.01.2024, und Sonntag brachen Unbekannte in Parkhäusern in PKW ein.

Der oder die Täter brachen zwischen Freitagmittag und Sonntagmittag in einer Tiefgarage in der Straße Waldhof in einen Toyota Ago ein und stahlen ein Laptop. Ein ebenfalls in dem Parkhaus befindlicher VW Golf wurde aufgebrochen und ein hochpreisiges Parfüm aus dem Handschuhfach gestohlen.

In der Tiefgarage Ritterstraße schlugen Unbekannte bei einem Mini zu, machten jedoch keine Beute. In diesem Parkhaus erbeuteten die Täter zwischen Samstagmorgen und Sonntagmittag zudem aus einem BMW eine geringe Menge an Bargeld.

Die Polizei erinnert: Denke Sie daran, Wertegenstände - auch bei nur kurzer Abwesenheit- nicht im Fahrzeug zurück zu lassen. Geben Sie Dieben keine Chance!

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell